El suceso ha tenido lugar después de la apertura de la investigación sobre los supuestos obstáculos en la investigación del atentado mafioso en el que murió en 1992 el juez Paolo Borsellino.

El diario Corriere della Sera informó en exclusiva de que el ex jefe de Policía se suicidó de un disparo y que se había dirigido solo a su casa de campo, donde fue encontrado el sábado por la mañana después de que su familia se alarmara al no obtener respuesta a sus llamadas y avisara a la Policía.

Desde que su domicilio fue registrado como parte de la investigación por el atentado de Costa Nostra que acabó con la vida de Borsellino y cinco miembros de su escolta el 19 de julio de 1992, De Gennaro había cortado todo contacto con sus conocidos y el 1 de diciembre el juez instructor debía pronunciarse sobre la orden de arresto, explicó el medio milanés.

Según las investigaciones del fiscal Salvatore De Luca, De Gennaro intentó, con la ayuda de algunos de sus antiguos colaboradores, impedir que el informante de la mafia Totuccio Contorno proporcionara a la fiscalía información potencialmente útil para la reconstrucción de los hechos.

Los investigadores también sospechan que se ocultaron documentos relacionados con la gestión del testigo colaborador, incluidos los relativos a su detención en Sicilia en 1989.

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En aquel momento De Gennaro dirigía la Unidad Central Anticrimen de la Policía.

Nacido en Reggio Calabria en 1948, Giovanni De Gennaro, de 78 años, ingresó en la policía en 1973, colaboró ​​con Giovanni Falcone en las investigaciones contra la Cosa Nostra y, en 1984, supervisó la extradición de Tommaso Buscetta desde Brasil.

En 1993, se convirtió en director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) y en 2000 fue nombrado jefe de policía, cargo que ocupó hasta 2007.

Durante su mandato se produjeron los sucesos de la cumbre del G8 de 2001 en Génova, incluidas acciones policiales muy criticadas por su violencia.

De Gennaro fue juzgado por cargos de inducir al entonces comisario de policía de Génova, Francesco Colucci, a dar falso testimonio sobre las responsabilidades y la cadena de mando de la operación.

Absuelto en primera instancia en 2009, fue condenado en apelación en 2010 a un año y cuatro meses de prisión, antes de ser absuelto definitivamente por el Tribunal Supremo noviembre de 2011 por falta de pruebas.

Entre 2013 y 2020 presidió Finmeccanica, que posteriormente pasó a llamarse Leonardo. Desde 2023, es presidente de Eurolink, el consorcio liderado por Webuild, responsable del diseño y la construcción del puente sobre el estrecho de Messina. Su hermano menor, Andrea, es comandante general de la Guardia di Finanza desde mayo de 2023.