Desde muy temprano, apenas se abrió la jornada, se podía apreciar a los votantes formando fila para entrar a la sede diplomática a ejercer el sufragio, en una mañana soleada y despejada.

"Estamos muy contentos con que la embajada lo haya hecho tan rápido, y que aprovechando que es sábado y vinimos temprano", dijo a EFE Gloria Delgado tras depositar su voto y alentar a otros a que acudan a hacer lo mismo.

Delgado, que forma parte de los cerca de 20.000 españoles residentes permanentes en Panamá, añadió que el proceso de votación lo tienen "bien estructurado recogiendo la papeleta, tu registro, todo muy rápido y organizado".

Desde este sábado y hasta el próximo jueves, los españoles residentes permanentemente en Panamá -igual que en el resto de países con una demarcación consular- pueden votar presencialmente en la Embajada de España para las elecciones generales del domingo 29.

Otra manera de ejercer su derecho a voto es remitirlo por la vía postal a la oficina consular, no más tarde del martes 24.

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José Antonio Sierra, otro de los votantes que habló con EFE, afirmó que la jornada de votación fue rápida y bien organizada.

"Todo excelente, la verdad es que el derecho a voto es algo que todo ciudadano debe efectuarlo y todo se desarrollo muy rápido y sin ningún problema", indicó Sierra, quien apuntó que está "muy contento de haber podido votar".

La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

En Panamá residen más de 20.000 españoles, siendo considerada la comunidad española más grande en Centroamérica, de los cuales aproximadamente más de 163.000 aparecen registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Los españoles celebrarán el próximo domingo 29 elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, y de la composición del nuevo Legislativo dependerá la elección del próximo presidente del Gobierno.