En un resultado casi inesperado y que se ha producido tras diez años de reuniones en torno a esta cuestión, los países -incluidos las cinco potencias nucleares miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- aceptaron lanzar estas negociaciones y que éstas se realicen en un plazo máximo de dos años, un periodo muy corto para los tiempos habituales de la diplomacia.

El funcionamiento de las armas autónomas letales se basa en algoritmos e inteligencia artificial, y aunque los drones son el dispositivo más conocido (con la salvedad de que no todos son armas autónomas) también existen bajo la forma de tanques, submarinos y sistemas de defensa aérea o antimisiles, entre otros.

Tras una semana de negociaciones en Ginebra, cuya última jornada se prolongó durante casi toda la noche, el presidente de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas Convencionales, el embajador suizo, Julien Thoeni, anunció este desenlace y lo consideró como "un gran logro en el área del desarme".

"Esto muestra que incluso en el mundo profundamente dividido de hoy la diplomacia puede seguir ofreciendo resultados concretos. Ha sido un acuerdo de último minuto que demuestra que en tiempos difíciles Ginebra es un lugar donde el diálogo y el compromiso siguen siendo posibles", sostuvo.

La gran dificultad de esta negociación ha sido el bloqueo que a lo largo de las sesiones de trabajo informales y las plenarias hicieron evidentes sobre todo Rusia, Estados Unidos e Israel, en un proceso diplomático que requería el consenso total para salir adelante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La razón principal era su oposición a que el instrumento jurídico que se empezará a elaborar sea de obligatorio cumplimiento.

Preguntado por la prensa al respecto, Thoeni dijo que en las negociaciones de los próximos meses los países deberán decidir si el tratado a negociar será obligatorio o voluntario, o si su contenido será una combinación de elementos obligatorios y voluntarios.

Destacó que las negociaciones deberán ser muy rápidas y que en cuanto al plazo se obtuvo el mejor resultado posible, ya que muchos países planteaban negociaciones de hasta cinco años.

La alta representante de la ONU para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu, dijo que se necesitarán "muchas negociaciones en un tiempo comprimido".

Para las organizaciones de la sociedad civil que han participado como observadoras en este proceso el resultado es agridulce puesto que en muchos momentos se creía que los bloqueos harían imposible continuar con las negociaciones, pero el hecho que el mandato no haya sido negociar un tratado que sean legalmente vinculante les ha decepcionado.