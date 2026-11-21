El ente emisor señaló que esta cifra se alcanzó tras sumar 10.274 millones de dólares durante septiembre, un nivel superior en 11,2 % al registrado en el mismo mes de 2025.

El resultado de septiembre estuvo impulsado, principalmente, por el incremento interanual de las cotizaciones internacionales de los principales metales de exportación, especialmente zinc, cobre y oro, lo que se tradujo en un crecimiento del precio promedio de exportación del 27,3 % interanual.

En menor medida contribuyeron los mayores precios de los hidrocarburos, asociados al conflicto en Medio Oriente, y de la harina y el aceite de pescado, ante la menor oferta peruana en el mercado mundial.

En contraste, el volumen exportado disminuyó 12,7 % interanual, principalmente por los menores embarques de concentrados de cobre, a lo que se sumaron los efectos del fenómeno climático de El Niño sobre los envíos de harina y aceite de pescado y de productos agrícolas no tradicionales.

El Banco Central detalló que las exportaciones de productos tradicionales ascendieron en septiembre a 7.993 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 13,4 % y un acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 de un aumento del 43 % con relación al similar periodo del año anterior.

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El avance del mes estuvo explicado principalmente por el incremento de los precios de exportación en 33,7 % interanual, asociado a las mayores cotizaciones internacionales del cobre, zinc, oro y plata, esta última presente en los embarques de concentrados de plomo.

Los hidrocarburos también registraron mayores precios, en línea con el alza de sus cotizaciones internacionales, vinculada al conflicto en el Medio Oriente, detalló la información.

Sin embargo, en términos de volumen, se reportó una disminución del 15,1 % interanual, principalmente por los menores embarques de cobre, zinc y harina y aceite de pescado, ante la escasez de anchoveta.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales crecieron un 3,3 % interanual en septiembre, hasta alcanzar los 2.244 millones de dólares, debido a un aumento del precio promedio exportado de 7,8 %, lo que compensó la reducción de 4,1 % del volumen.

Entre enero y septiembre, las exportaciones no tradicionales peruanas durante el año acumularon 16.979 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual de 3,3 %.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó el pasado 9 de noviembre que el país está alcanzando "cifras históricas" de exportaciones, tras adelantar que se proyectaba que entre enero y septiembre habían llegado a 83.785 millones de dólares.

Las autoridades peruanas proyectan que las exportaciones totales del país pueden llegar este año a entre 107.000 y 120.000 millones de dólares, lo que superaría ampliamente al récord de poco más de 90.000 millones de dólares alcanzado en 2025, que colocó a Perú como el cuarto país exportador de América Latina, por detrás de México, Brasil y Chile.