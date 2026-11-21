El bombardeo se produjo hacia las 18.30 hora local (16.30 GMT), cuando un dron israelí atacó a varias personas en la calle en el campamento de refugiado de Bureij, matando a cuatro.

A ellos se suman otros dos fallecidos también en el centro de Gaza en otros ataques: un hombre de 29 años y un segundo muerto sin identificar.

El viernes por la tarde, el Ejército de Israel aseguró haber atacado a varios presuntos miembros del grupo islamista Hamás "que estaban reunidos para preparar ataques terroristas contra civiles israelíes y las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) en el centro de Gaza".

"Entre los terroristas atacados había terroristas de Nujba y terroristas que se infiltraron ne territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre de 2023", recoge el comunicado publicado por el Ejército.

En las últimas 48 horas, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 9 fallecidos por ataques de Israel en el enclave y 55 heridos.

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En total, son más de 1.670 durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, y al menos 74.730 desde que Israel lanzó su ofensiva contra el enclave el 7 de octubre de 2023, en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día.

Sanidad detalló en un comunicado este sábado que añadió 12 víctimas mortales a su registro total, después de que un comité certificara la defunción de personas cuya desaparición y muerte había sido denunciada por sus familias con anterioridad.

El proceso se aplica a aquellos fallecidos que no fueron registrados por el ministerio previamente al no haber llegado sus cadáveres a los hospitales de la Franja.