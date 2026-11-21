La muestra 'Hasta que el cuerpo aguante. Arte contemporáneo en Guatemala 1996–2026', alojada en el Centro Cultural de España en Guatemala, en el Centro Histórico de la capital guatemalteca, entabla un diálogo intergeneracional entre creadores de la posguerra y nuevos exponentes.

El acuerdo de paz del 29 de diciembre de 1996 puso fin a 36 años de guerra interna —con más de 200.000 asesinatos y 45.000 desapariciones, la mayoría de población indígena y en más del 90 % atribuidos a fuerzas estatales—, un proceso de negociación en el que España participó como miembro del Grupo de Países Amigos.

La artista visual maya kaqchikel Ester Miza explicó a EFE que su obra recoge testimonios de sobrevivientes del conflicto armado que reclaman justicia, mientras muchos adultos mayores han fallecido sin verla cumplida.

"El papel todo lo aguanta, pero realmente hemos vivido siempre lo mismo y lo mismo. La persecución, ahí sí que la desaparición de nuestros líderes comunitarios, nuestros amigos que han luchado por el bien del buen vivir de nuestra población, pues ha sido siempre muy duro", afirmó.

La curadora de la exposición Josseline Pinto señaló que la muestra reúne a 33 creadores dentro de un universo de más de cien artistas activos y articula cuatro ejes: memoria histórica, pueblos originarios, cuerpos de mujeres e identidades queer, y espacio urbano.

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"Pero 30 años después seguimos viviendo y seguimos resistiendo un país complejo, un país difícil, un país que no está en paz, a pesar de que las promesas de la paz están muy presentes", sostuvo.

Durante la inauguración, la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau, destacó que el proyecto nació de la investigación de maestría de Pinto en Madrid y consolida los vínculos culturales bilaterales.

"Ojalá esta exposición sea una invitación a recorrer la historia reciente de Guatemala desde el arte, a acercarse a las distintas generaciones de artistas y a reconocer la importancia de preservar la memoria, ampliar los espacios de participación y defender la libertad de creación", expresó.

Entre los creadores representados destacan figuras de la posguerra reconocidas internacionalmente como Isabel Ruiz, Regina José Galindo, Margarita Azurdia, Edgar Calel, Sandra Monterroso y Naufus Ramírez-Figueroa, junto a exponentes emergentes como Angélica Serech, David Ramírez Cotón, Esvin López y Katheryn Patá.

Asimismo, la institución cultural precisó que la exhibición incorpora una línea del tiempo concebida como nuevo material de archivo, que acompaña el recorrido expositivo para facilitar una relectura de los acontecimientos sociopolíticos del país centroamericano a través de su producción artística.

La exposición abrió sus puertas este sábado y permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 20 de marzo de 2027.