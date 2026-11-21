'La bola negra' se hace así con el Colón de Plata del festival onubense, con la particularidad de ser un galardón que se otorga por las votaciones del público en las salas.

En la entrega del premio, el actor onubense Mario Silva, integrante del reparto, ha agradecido el premio con un vídeo en que ha dicho que los dos directores están "muy felices de poder sumar no un premio más, sino uno tan especial como es este del Festival de Huelva".

Suma así un nuevo reconocimiento tras estrenarse en los cines españoles el pasado 25 de septiembre, y acumular 14 premios y 15 nominaciones, como los de Mejor Dirección del Festival de Cannes, el Premio del Público en San Sebastián, Sidney, Toronto y Londres, o el Krzysztof Kieslowski a la Mejor Película en Denver.

Además, ha conseguido diez nominaciones a los Premios del Cine Europeo, entre ellas las de mejor película, dirección y guion.