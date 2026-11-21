Presentada por los países exportadores de hidrocarburos como la herramienta clave para frenar el calentamiento global sin detener su producción en la industria, aunque criticada por otros por ser "la puerta trasera" de los empresas de petróleo y gas para seguir extrayendo, se ha convertido en uno de los principales puntos de bloqueo en las negociaciones climáticas.

El CCUS define paso a paso el recorrido que hace el gas contaminante para evitar que llegue a la atmósfera.

La primera C es de "Carbono", que se trata del punto de partida. Es el dióxido de carbono generado por la quema de los combustibles fósiles o por procesos industriales pesados, como pueden ser las centrales eléctricas o las fábricas de cemento.

La siguiente C, de "Captura". Se trata del proceso de atrapar a través de un conjunto de tecnologías ese gas antes de que salga por la chimenea hacia el aire. Mediante filtros y solventes químicos, se separa el dióxido de carbono del resto de los gases que emite la fábrica.

Luego viene la U, de "Uso". Cuando se captura y comprime, parte de ese dióxido de carbono se transporta por tuberías o barcos para reutilizarlo en otros procesos industriales, como la fabricación de combustibles sintéticos.

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Y, por último, la S de "Almacenamiento". El carbono que no se reutiliza se inyecta a gran profundidad bajo tierra -a menudo en antiguos yacimientos de petróleo y gas agotados o en formaciones salinas- con el fin de dejarlo sellado permanente.

Aquí está el quid de la cuestión. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés), el órgano científico de la ONU encargado de evaluar la ciencia relacionada con el calentamiento global, esta opción es una de las más caras y con menor impacto real para frenar el calentamiento global.

En el gráfico de un informe de mitigación de 2022, se apunta que, mientras la energía solar y la eólica destacan por ser las alternativas más baratas y con mayor capacidad para recortar emisiones de aquí a 2030, la captura de carbono aparece en los últimos puestos: reduce una cantidad mínima de dióxido de carbono y su costo supera los 100 dólares por cada tonelada evitada.

Durante las negociaciones de la COP31, un bloque de países exportadores de petróleo y gas -que incluye tanto al grupo árabe como a países europeos como Noruega- ha presionado para que los acuerdos incluyan metas concretas de captura de carbono.

En el segundo borrador del texto final (conocido como 'cover decision') publicado el jueves, se puso una meta cuantitativa para acelerar la CCUS con dos opciones abiertas entre corchetes por falta de consenso: alcanzar al menos 500 millones de toneladas de dióxido de carbono y trabajar hacia una horquilla de entre 1,3 y 2,5 gigatoneladas anuales, o bien apuntar directamente hacia las 2,5 gigatoneladas al año. Esto produjo el rechazo total de la UE.

"Son objetivos que simplemente no son nada serios. Para cumplirlos tendrían que multiplicar la capacidad actual por 40 en comparación con ahora mismo", indica a EFE Romain Ioualalen, responsable de Política Global en la organización Oil Change International.

Para Ioualalen, esta ofensiva diplomática tiene un objetivo claro: actuar como una "puerta trasera" o un salvavidas para evitar el abandono de los combustibles fósiles durante los próximos 10, 20 ó 25 años.

A diferencia de la energía solar o la eólica, el CCUS no ha logrado abaratarse y sigue requiriendo inversiones multimillonarias.

Un ejemplo es el proyecto Northern Lights en Noruega, presupuestado en 1.600 millones de dólares (1.200 millones del fondo soberano noruego y de las petroleras Equinor, TotalEnergies y Shell cubren 440 millones de dólares).

Para Ioualalen, este gasto expone una contradicción en las negociaciones climáticas: mientras los países ricos aseguran que no hay fondos suficientes para financiar la adaptación en las naciones más vulnerables, sí destinan miles de millones a subvencionar proyectos que sostienen su industria de petróleo y gas.

La CDR se centra en limpiar el daño ya hecho, es decir, extraer el exceso de dióxido de carbono histórico ya acumulado en la atmósfera.

Como explica a EFE Pinar Oncel, miembro de la coalición Think Negative y presente como grupo de incidencia sectorial en la COP31, la diferencia se entiende mejor con un derrame de petróleo en el océano: mientras dejar de quemar combustibles fósiles supone cerrar la fuga, la remoción de carbono consiste en limpiar el crudo ya vertido.