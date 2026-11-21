La Gran Confederación Opositora Nicaragüense indicó en un mensaje que los beneficiados con esas medidas de la CIDH son Óscar Enrique Pérez Miranda, Aurora Marina Chavarría Cordero, Francisco Javier Sevilla Carcache y otras dos personas cuyos nombres no fueron suministrados.

En su resolución, la CIDH explicó que los cinco nicaragüenses se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua".

Según el organismo que solicitó las medidas, los beneficiarios fueron detenidos por agentes estatales entre el 4 y 14 de julio pasado y permanecen en estado de incomunicación total.

Desde entonces, sus familiares no tienen información oficial sobre dónde están recluidos, sus condiciones de reclusión y estado de salud, pese a las gestiones realizadas para verificar su situación.

La CIDH afirmó que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que los cinco nicaragüenses se hallan en una situación de riesgo y son susceptibles de estar expuestos a una mayor afectación de sus derechos.

Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.

De igual forma, que precise las circunstancias y condiciones de detención de los opositores, y en particular revelar información sobre el lugar de su detención, garantizando visitas, contacto regular y acceso con sus familiares y representantes legales de confianza.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria". EFE.