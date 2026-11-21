Se trata de una cinta protagonizada por Alfredo Castro que aborda la convivencia forzosa de un viudo de setenta años con sus tres hijos adultos tras el fallecimiento de su esposa.

Shawn Garry es director, productor y guionista chileno. Su primera película fue 'Desierto Sur' (2008), ganadora del Premio del Público en el 56 International Filmfestival Mannheim-Heidelberg (Alemania).

'Después de Elena' consiguió además otro premio en Huelva, ya que Alfredo Castro se hizo con el Colón de Plata a la Mejor Interpretación, según anunció en la gala de clausura el jurado del festival, formado por los cineastas Remedios Malvárez y Ana Luísa Oliveira, y el periodista especializado en cultura y cine Moisés Rodríguez.

El jurado destacó de la película ganadora "su capacidad de tratar el duelo con sutileza", además de "mostrar un espejo de familia donde los silencios pesan tanto como las palabras", y que "las verdaderas herencias son los afectos y heridas que deben recomponerse juntos".

Al recoger el premio, Shawn Garry, visiblemente emocionado, agradeció el premio "tras un largo camino", a todo el equipo de la película, y dijo que pasó en Huelva "una semana fantástica" en el marco del festival.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Mejor Interpretación Femenina fue para la brasileña Duda Santos por 'Funk', y como Mejor Actor de Reparto ganó el mexicano Rubén Ochandiano por su trabajo en 'La vida es'.

Por su parte, la directora argentina Lucía Puenzo ganó el Colón de Plata a la Mejor Dirección por 'Pepita, la pistolera', que narra la historia de Margarita Di Tullio, una argentina de 37 años que en 1985 mató a tres hombres armados que irrumpieron en su casa, y se ganó el apodo que da nombre a la película, protagonizada por Luisana Lopilato.

La ganadora es una cineasta y novelista argentina reconocida por su narrativa audaz sobre identidad y poder, que dirigió obras como 'XXY', 'Wakolda' (estrenadas en Cannes), 'La caída' (Premio Emmy Internacional) y 'Los impactados'.

En Televisión creó series como 'La Jauría', 'Señorita 89', 'Futuro desierto' y 'Nadie nos vio partir', además de que Lucía Puenzo es autora de novelas traducidas a más de 15 idiomas, combinando vulnerabilidad humana y cuestionamiento social.

El jurado del Festival de Huelva concedió un Premio Especial a la mexicana Sharon Kleinberg por la dirección de 'Soy Mario', mientras que el Colón de Plata Premio del Público de la Sección Oficial se lo llevó la película brasileña 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton.

Además, en la Sección Talento Andaluz, el público de las salas eligió en Mejor Dirección Andaluza a Elías Pérez por 'Plus Ultra', documental que relata la hazaña de cuatro aviadores españoles que en 1926 cruzaron el Atlántico en un solo avión, volando de España a Argentina.

La gala de clausura, presentada por el periodista Adolfo Zarandieta, cerró un festival que reunió en su programación un total de 106 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, durante los nueve días de celebración, desde el pasado 13 de noviembre.

De ese conjunto, 12 películas formaron parte de la Sección Oficial de Largometrajes, con estrenos en España, mientras que la programación incluyó también producciones fuera de concurso y trabajos de diferentes procedencias y géneros.