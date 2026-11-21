En declaraciones a la emisora France Info, Lauch explicó que el nivel del río Canche, que es el que seguía planteando hoy las mayores dificultades, y que en algunos lugares el agua había superado en 30-40 centímetros el nivel histórico de otras inundaciones.

Hizo hincapié en que aunque el nivel de ese río está bajando, el proceso se produce de forma lenta, entre otras cosas porque en la desembocadura hay marea alta.

Por eso no quiso avanzar sobre cuándo todas las personas evacuadas (en otra entrevista al canal BFMTV había hablado de cerca de 700) podrán volver a sus domicilios.

Sobre si las escuelas podrán funcionar normalmente el próximo lunes, el prefecto respondió que "hacemos todo lo posible", pero añadió que todo dependerá de la recuperación de la movilidad teniendo en cuenta las carreteras que hoy todavía estaban impracticables.

El departamento de Pas de Calais, próximo a la frontera belga, ha sido el más afectado por las inundaciones, junto al de Somme, por el temporal de los últimos días, que en algunos puntos dejó hasta 170 litros por metro cuadrado en 72 horas.