"La impunidad es violencia, justicia para Condorcanqui", señalaron al presentar la problemática que afronta esa provincia de la región Amazonas en una rueda de prensa en la que participaron representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (Comuawuy), el Colectivo Amazonas, y activistas feministas y defensoras de derechos humanos.

Las lideresas, que solo se identificaron con su primer nombre por razones de seguridad, dijeron que llegaron a Lima para "ser escuchadas" y pidieron a las autoridades "que vean por esas niñas víctimas, por los niños, que vienen siendo violentados".

"Quiero que el Estado me escuche y esto no se quede aquí no más", enfatizó María, una de las representantes.

Jazmín, otra de las lideresas, dijo que las mujeres de Condorcanqui trabajan para denunciar esta problemática, pero las autoridades "nunca" les dan una respuesta.

"Quisiera que nos escuchen y vayan a conocer la realidad de Condorcanqui, que las instituciones nos reconozcan, porque así podemos seguir trabajando y apoyar a muchas mujeres, y a muchas niñas", sostuvo.

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Daniela, otra de las representantes, dijo que el Estado "tiene muy olvidados" a los jóvenes de sus comunidades y por ese motivo muchos de ellos se vinculan con actividades ilícitas como la minería ilegal o la tala ilegal.

Durante la rueda de prensa, se leyó un pronunciamiento emitido durante el Segundo Encuentro para el Diálogo de Saberes de sus comunidades, en el que se denunció que "la situación de violencia contra niños, niñas y adolescente indígenas no ha cesado y se sigue incrementando".

Se demandó, en ese sentido, que los funcionarios involucrados en el tratamiento de estos casos sean capacitados para ofrecer una atención "empática" con las comunidades, con respeto al idioma y las prácticas locales.

A su turno, Elva Pinegro, representante de la agrupación independiente Ahayu Watan Ayllu, informó que en Condorcanqui se han presentado en los últimos años más de 1.000 denuncias por violencia sexual, con contagios de VIH, embarazados adolescentes, suicidios y hostigamiento tanto a las víctimas como a sus madres, que exigen sanciones para los responsables, señalados en su mayoría como docentes que trabajan en la zona.

Pinegro dijo que solo en 2026 se han denunciado más de 300 nuevos casos y que se indica que docentes "han abusado y contagiado (con VIH) a sus propias estudiantes, siendo únicamente reubicados mas no destituidos".

La activista remarcó que esta situación es producto de "la desigualdad y exclusión histórica de las comunidades indígenas".

A su turno, Jesenia Cassani, de la organización feminista Demus, sostuvo que comparten la "indignación y hartazgo por tanto reclamo y por tanta indolencia e irresponsabilidad del Estado peruano"

Remarcó que las vidas de las lideresas indígenas "están en riesgo", porque en sus comunidades "las prácticas machistas están presentes, pero hay actores nuevos, vinculados a economías ilegales que están ingresando a sus territorios".

La rueda de prensa se celebró en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lima, en el marco del Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemoró el pasado jueves, y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre.