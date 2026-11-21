"La tecnología está transformando nuestra manera de producir, aprender y trabajar, pero su verdadero valor dependerá de nuestra capacidad para ponerla al servicio de las personas", manifestó Bisonó en la segunda y última jornada de este encuentro organizado por World Governments Summit (WGS), que concluyó hoy en Punta Cana, en el este de República Dominicana.

En una jornada dedicada al futuro del trabajo, la inteligencia artificial y la competitividad, el ministro llamó la atención sobre el desafío de quienes tienen posiciones de liderazgo, de "preparar a nuestras instituciones y a nuestra gente para responder a esas transformaciones".

"Así que necesitamos innovación, ciertamente, pero también necesitamos criterio, creatividad y talento humano para poder aprovecharla", agregó Bisonó en este encuentro que durante dos días reunió a presidentes, ministros y empresarios para debatir sobre cómo ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas entre regiones.

El ministro dominicano señaló que aunque la tecnología puede multiplicar las capacidades, son las personas quienes tienen el talento y la imaginación para crear, formular preguntas correctas y encontrar soluciones.

"Por eso, el liderazgo del futuro debe crear las condiciones para que ese talento se desarrolle y las buenas ideas puedan convertirse en acciones (...) El futuro favorecerá las sociedades que sepan aprender, que puedan adaptarse y actuar con oportunidad", indicó.

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Bisonó explicó que en tiempos de transformaciones aceleradas, tan importante como tener una visión de futuro es contar con la capacidad de hacerla realidad, para lo cual se necesita una estrecha colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la academia.

El ministro destacó además, al igual que lo hiciera en la víspera el presidente dominicano, Luis Abinader, la importancia de seguir construyendo confianza, fortalecer las conexiones y ampliar la cooperación entre países, "porque en un mundo marcado por la incertidumbre, el diálogo y la capacidad de construir alianzas adquieren un valor cada vez mayor".

El funcionario calificó el encuentro en Punta Cana como "un puente de diálogo entre los Emiratos Árabes Unidos, América Latina y el Caribe", que contribuye a "acercar visiones, experiencias y oportunidades de colaboración entre nuestras regiones".

Bisonó también participó en el coloquio 'Nuevos puentes, nueva influencia: ¿el futuro del próximo sur global?' junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Comercio e Inmigración de Antigua y Barbuda, Everly Paul Chet Greene, quien defendió la necesidad de fomentar la cooperación Sur-Sur como herramienta para el desarrollo.

"Como pueblos, hemos demostrado que podemos y debemos trabajar juntos, pues nuestra existencia es interdependiente. Por tanto, no se trata solo de diversificar la economía de Antigua y Barbuda, sino de colaborar, establecer vínculos y trabajar de manera conjunta, a fin de generar un mayor impacto y mayores beneficios para nuestra gente", explicó.

Chet Greene puso como ejemplo los países del Caribe, muy expuestos al cambio climático, donde un solo fenómeno de la naturaleza "puede destruir años de avances económicos", y por eso insistió "en la importancia de la cooperación Sur-Sur".

Según el ministro, "todo puede resumirse en una sola palabra: colaboración. Valoramos la colaboración por encima de todo".

"La confianza, la fiabilidad y la lealtad, evitando ser amigos de conveniencia, son esenciales. Es crucial que las asimetrías no afecten los vínculos, sino que, por el contrario, prevalezca el respeto mutuo y el respeto a la soberanía; aspectos que tienen un gran significado para un país como el nuestro", indicó.