El Ministerio del Interior cifró en 82.500 los manifestantes que desfilaron en todo el país, de los cuales 21.500 en París, mientras que el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que habían sido 150.000 en el conjunto de Francia y 45.000 en la capital.

La afluencia ha ido disminuyeron progresivamente y de forma muy notable en las últimas semanas. Según el Ministerio del Interior, se ha pasado de las 550.000 personas en todo el país el 17 de octubre a 410.000, 320.000, 146.000 y 106.000 los sucesivos sábados de protestas.

La CGT ha ofrecido en este tiempo estimaciones mucho más elevadas -el 17 de octubre habló de 800.000 manifestantes- pero también a la baja.

En París, la manifestación entre la plaza de la República y la plaza de la Nación se desarrolló globalmente en calma, y fue esencialmente en el momento de la dispersión de los últimos participantes cuando se vivieron algunas escenas de tensión con los antidisturbios.

Los altercados fueron mucho más numerosos en Marsella, donde algunos grupos se escindieron, se separaron del trayecto que estaba autorizado y eso pronto degeneró en la quema de contenedores y de algunos vehículos, así como en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron de forma repetida los gases lacrimógenos.

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También recurrieron a los gases lacrimógenos los agentes en Lyon (la tercera ciudad de Francia, tras París y Marsella), donde la Prefectura había prohibido las concentraciones en una amplia área del centro para evitar los actos de violencia y de vandalización que allí, como en muchos otros puntos del país, dejaron una profunda huella el 17 de octubre.

Este sábado, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había decidido repetir el dispositivo reforzado con 70.000 policías y gendarmes en las calles pese a los signos evidentes de que la movilización se está desinflando, para evitar que pudieran reproducirse las imágenes de ese 17 de octubre, que dieron una muy mala imagen de Francia por todo el mundo.

Los que salieron a la calle para protestar volvieron a cargar en particular contra el Ejecutivo y contra el presidente, Emmanuel Macron, que vive su momento de mayor impopularidad a menos de cinco meses de su salida del Elíseo tras los comicios del 18 de abril y el 2 de mayo a los que de todas formas no puede volver a presentarse.

Las organizaciones de estudiantes, los sindicatos y la coordinación de los 'chalecos amarillos', que llevan la voz cantante en esta movilización, apoyados por partidos de izquierda, y en particular por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, reclaman respuestas ya, sin esperar a los resultados de las elecciones.

Consideran totalmente insuficientes las limitadas concesiones del Ejecutivo a las reivindicaciones de los estudiantes y a las reclamaciones sobre los salarios.

En ese contexto, los 'chalecos amarillos' ya han anticipado que el próximo sábado tienen intención de volver a manifestarse y los sindicatos preparan una nueva jornada de huelgas el 1 de diciembre para reclamar que el Ejecutivo descongele el índice que sirve para revalorizar los sueldos de los empleados públicos y a las empresas que dejen de obstaculizar las negociaciones salariales.

Será la cuarta huelga de este tipo desde la vuelta de las vacaciones, tras las del 29 de septiembre, el 5 de noviembre y el 17 de noviembre.