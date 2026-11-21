"Lamentamos informar que uno de los dos elementos salvadoreños que resultaron heridos en la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea", publicó la institución castrense en un mensaje en X.

La Fuerza Armada indicó que, con este fallecimiento, tres hombres han perdido la vida y señaló que "el otro elemento herido ya está fuera de peligro".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los tres fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", agregó.

La Fuerza Armada no ha brindado detalles sobre el suceso.

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún es desconocido, y en este contexto han apoyado en operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

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Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que se desplegó el contingente de dos millares de uniformados de El Salvador en Haití.

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de la capital, Puerto Príncipe, contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.