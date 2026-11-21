En un comunicado, la fuente señaló que más de 30 personas, entre las que se encontraban mujeres y niños, viajaban en un vehículo desde la zona de Um Arda hacia Al Obeid, la capital de Kordofán del Norte que los paramilitares tratan de arrebatar al Ejército sudanés.

"La explosión causó la muerte inmediata de 20 pasajeros en el lugar de los hechos, mientras que otros dos fallecieron tras ser trasladados al hospital", apuntó la nota.

El incidente se produjo cerca de posiciones previamente controladas por las FAR y que recientemente fueron liberadas por las tropas regulares, por lo que los comités pidieron a las autoridades revelar la ubicación de las minas terrestres colocadas por los rebeldes.

Asimismo, instaron a retirar las minas antes del inicio de la temporada de lluvias, cuando los agricultores regresarán a sus campos de cultivo y, además, hay riesgos de inundaciones que podrían arrastras estas bombas a zonas pobladas.

Las autoridades han alertado en numerosas ocasiones de los numerosos riesgos a los que se enfrentan los civiles y los viajeros en las carreteras que se extienden desde el sur hasta el oeste de Um Arda, donde se han producido al menos dos incidentes de este tipo en apenas dos semanas.

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.