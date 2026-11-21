"Los familiares de los presos políticos en Ramo Verde que continúan en huelga de hambre no han podido constatar su estado de salud", señaló la organización en una publicación en X.

Además, los familiares, de acuerdo al comité, no han podido visitar a los militares detenidos desde el pasado 9 de noviembre, cuando comenzaron su protesta.

"Hoy pudimos conocer además que la mayoría de los huelguistas están descompensados y se sienten muy débiles, y que desde que comenzó la protesta no han recibido atención médica", añadió.

La ONG exigió justicia, atención médica inmediata y que las peticiones de estos presos sean consideradas, en particular que los presos políticos militares sean tomados en cuenta en la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

El viernes, el comité explicó a EFE que, de los 36 en huelga, en la cárcel de Ramo Verde, cercana a Caracas, 35 están detenidos por motivos políticos, y uno se sumó a la protesta para denunciar retardo procesal.

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Hace una semana, Human Rights Watch (HRW) informó de que había recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos, por lo que exigió "verificar su salud y garantizar atención médica, agua y visitas".

Asimismo, el sábado pasado, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una "situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica", debido a "la inobservancia y violación sistemática" de sus "garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso".

En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y "demás países".