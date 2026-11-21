La institución indicó que la nueva operación tuvo lugar el viernes y que los 20 abatidos se suman a los 34 que cayeron el jueves en la misma localidad, donde continúa el despliegue de vehículos blindados y drones por parte de las fuerzas de seguridad.

Las operaciones se desarrollan en coordinación con la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios al Gobierno haitiano.

Según medios locales, cuentan también con el apoyo de efectivos salvadoreños desplegados en el país desde hace un mes.

"Nuestras unidades, con el apoyo del grupo de trabajo, siguen ampliando su presencia en los territorios controlados por los bandidos criminales", señaló la PNH en un comunicado.

La Policía reiteró que su objetivo es recuperar los territorios donde operan las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y zonas de los departamentos de Artibonito, Centro y Oeste.

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Martissant, situado en el acceso sur de la capital haitiana, es uno de los sectores afectados por la presencia de grupos armados que aterrorizan a la población.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas criminales.

Los ataques contra las bandas armadas, generalmente a cargo de la PNH, con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), se han intensificado desde que hace un mes llegó a Haití un contingente de más de 2.000 soldados fuertemente armados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tres de esos militares murieron el sábado y uno más quedó herido "por una detonación" mientras trabajan con material explosivo en un campamento en Haití, según la Fuerza Armada salvadoreña.

Bukele intervino en Haití para buscar a cuatro militares de su país que hacían parte de la GSF y fueron emboscados por bandas armadas el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, sin que hasta la fecha se sepa su paradero.