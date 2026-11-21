"Cumplir con nuestra independencia tiene dos obstáculos principales, plenamente interconectados e interactuantes", dijo Aoun en un acto de conmemoración del 83 aniversario de la independencia del Líbano, en el que aseguró que el país ha "aceptado tutelas externas" y que este día no se puede celebrar "como si la soberanía fuera completa".

Tras asegurar que el Líbano se encuentra "ante una prueba trascendental", Aoun aseguró que los dos obstáculos son "la ocupación israelí" y "la injerencia externa (...) especialmente por parte de algunas entidades influyentes en el régimen iraní mediante armas y decisiones que se toman fuera del Estado libanés".

Afirmó que "son dos crisis vinculadas e interconectadas, que cada una requiere a la otra" y que, al final, el Líbano "es quien paga el precio", por lo que insistió en el "no rotundo a la ocupación" y en el "no a las armas cuyo control y servicio beneficien al extranjero".

Aoun hizo estas declaraciones en un contexto en el que el Gobierno libanés aprobó un plan para desarmar a Hizbulá -aliado de Irán- el año pasado a raíz de la guerra de 2024 con Israel, mientras que reafirmó su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de una nueva ronda de hostilidades, aunque los avances han sido muy limitados.

El plan es una parte clave del acuerdo marco firmado este junio por el Líbano e Israel para detener la violencia, pero las autoridades libanesas apenas han avanzado en el desarme de Hizbulá entre miedos al estallido de brotes de violencia interna con el grupo, que se opone a la medida al considerar que la amenaza israelí continúa.

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Además, el grupo chií se opone a las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, en las que no toma parte, por lo que Aoun recordó que "la diplomacia no es rendición, la negociación no es renunciar a los derechos y la paz no es lo contrario de la dignidad".

"Sin embargo, la diplomacia no significa una espera infinita ni aceptación de hecho consumado", sentenció el presidente, en referencia a la estancadas negociaciones con el Estado judío y a la continuación de los ataques contra el Líbano.