"La reunión con el primer ministro permitió intercambiar opiniones sobre las perspectivas de refuerzo de la cooperación regional en materia de migración, con el fin de abordar mejor los retos relacionados con la migración, pero también de convertirla en una palanca de oportunidades, desarrollo y movilidad", indicó a última hora del viernes en la red social Facebook la oficina de Lo.

El encuentro se produjo tras la celebración entre el 18 y el 20 de noviembre en la capital senegalesa de una conferencia regional sobre migración que reunió a representantes gubernamentales y ministros de una quincena de países de África occidental, con el apoyo de la OIM.

La conferencia supone la primera piedra de un proceso de cooperación regional y concluyó el viernes con la adopción de la Declaración de Dakar y de una Hoja de Ruta Regional para 2027-2028.

"Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la concertación y la cooperación entre los países de la región en torno a cuestiones migratorias", subrayó la oficina del primer ministro.

Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la OIM, al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, solo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal durante una visita al país a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió este miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió al ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas" a la migración irregular.