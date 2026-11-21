"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 275 drones ucranianos de ala fija" sobre once regiones rusas, Crimea y el mar Negro, indicó el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

Según Defensa, los drones fueron neutralizados entre las 20:00 hora de Moscú de la víspera (17:00 GMT) y las 08:00 del sábado (05:00 GMT).

De ellos, 61 fueron derribados sobre la región de Leningrado, según infomró en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

Por su parte, el gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, reportó en MAX el derribo de 54 aparatos no tripulados sobre la región, y señaló que "no hubo víctimas entre la población, la infraestructura no resultó dañada".