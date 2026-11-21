"Los sucesos relacionados con el buque 'Sparta II' en el Golfo de Finlandia son graves", indicó Stubb en su cuenta de X, en las que alabó la respuesta de las autoridades finlandesas.

"Nuestras autoridades han abordado la situación con serenidad, calma y compostura, como siempre. La seguridad de Finlandia está garantizada", abundó, tras una jornada en la que mantuvo conversaciones con las Fuerzas Armadas del país, la Guardia Fronteriza finlandesa y los aliados más cercanos.

Entre éstos últimos se encuentra Estonia, cuyo primer ministro dijo en X que lo ocurrido al Sparta II, atacado este sábado por drones ucranianos, según las autoridades de Moscú y Helsinki, constituye "otra señal para que el agresor se detenga".

"Nada nos impedirá seguir apoyando a Ucrania", dijo Michal.

"El buque 'Kindral Kurvits' de la Armada de Estonia ha respondido a la solicitud de ayuda de Finlandia en la operación de rescate de un buque ruso en el golfo de Finlandia. Finlandia siempre puede contar con Estonia", señaló el primer ministro estonio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las consecuencias de la lucha contra la agresión de Rusia han llegado al mar Báltico", enfatizó el primer ministro.

Su homólogo finlandés, Petteri Orpo, indicó anteriormente en su cuenta de X que "Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor", al aludir al ataque.

El carguero ruso Sparta II, de 120 metros de eslora, quedó anclado este sábado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones, que causaron un incendio a bordo.

Los 16 miembros de la tripulación fueron evacuados.