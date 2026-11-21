Serge Money, uno de los abogados de la víctima, Michel Zecler, consideró que la sentencia del viernes, en unas declaraciones emitidas este sábado por la emisora France Info, sentará "jurisprudencia" por su carácter ejemplar.

"Las personas que temían denunciar que han sufrido violencia policial porque pensaban que no lleva a ningún sitio, a partir de este 20 de noviembre de 2026 lo harán con confianza", señalo Money, aunque estimó que las condenas no estaban a la altura.

Los jueces sentenciaron a cada uno de los tres policías a penas de cinco años, aunque como una parte de esas penas están exentas de cumplimiento entre rejas (tres años para el primero, tres años y medio para el segundo y cuatro para el tercero), uno de ellos podrá evitar la prisión llevando un brazalete electrónico.

La Fiscalía había solicitado en su petición de pena entre cuatro y seis años de cárcel firme.

A los tres se les impuso, en cualquier caso, la prohibición de por vida para poder volver a ejercer de policías.

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En su fallo, el tribunal subrayó que los hechos "revisten una particular gravedad, ocasionaron importantes daños físicos, psicológicos y profesionales a Michel Zecler y lo expusieron a un riesgo penal serio".

Aunque durante la fase de instrucción se había descartado la agravante de racismo, ya que los insultos racistas que Zecler dijo haber recibido no se escuchaban en el vídeo que sirvió de principal elemento de prueba y los encausados los negaron durante el proceso, los jueces al final la incorporaron en su dictamen dando el beneficio de la duda al primero ante las mentiras repetidas de los acusados.

Los hechos sucedieron el 21 de noviembre de 2020, en periodo de confinamiento por la covid. Un equipo de policías detuvo al productor musical cuando iba por la calle en dirección de su estudio porque no llevaba mascarilla de protección como era obligatorio entonces.

Según el atestado que redactaron más tarde, tuvieron que reducirlo en su estudio por resistencia a la autoridad. Pero las imágenes que se grabaron allí y que se emitieron primero por internet, cinco días después, y luego por diferentes canales de televisión pusieron en evidencia que Zecler estuvo recibiendo patadas, puñetazos y porrazos durante seis minutos.

Además de esa grabación, el hombre, que tiene ahora 47 años, dijo que mientras le pegaban le habían tratado de "negro asqueroso".

Para su abogado, "se ha hecho justicia. Ha restablecido la dignidad de un hombre y le permite empezar a reconstruirse".