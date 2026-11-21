Según informó en su cuenta de Telegram el ministro ucraniano de Defensa, Yevgueni Jmara, "drones ucranianos de alcance medio y de larga distancia serán producidos para las Fuerzas de Defensa" gracias a unos "importantes acuerdos" sobre producción conjunta de esos sistemas firmados con su homólogo británico, Wes Streeting.

"Lanzamos proyectos que refuerzan las capacidades de ambos países y aceleran el desarrollo de nuestras industrias de defensa", afirmó Jmara, sin aportar más precisiones sobre el contenido de los acuerdos firmados.

"Ucrania cuenta con soluciones de defensa eficaces y una experiencia inestimable en la lucha contra el enemigo. Las estamos combinando con las capacidades de producción del Reino Unido para ampliar más rápidamente los medios probados para nuestras Fuerzas de Defensa", indicó.

Streeting visitó este sábado Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Jamara.

Con Jmara, Streeting abordó también, entre otras cosas, la necesidad de reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania y vías para acelerar las entregas de misiles de precisión.