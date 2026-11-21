El fiscal del caso, Cándido Blanco, dijo que la detención preventiva de los dos extranjeros fue dispuesta por el juez de control jurisdiccional que resolvió la imputación presentada por el Ministerio Público.

El viernes, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz informó sobre dos registros y el arresto de seis personas, entre las que se encontraban el británico y el checo, además de otros cuatro extranjeros.

Además, preliminarmente, quedó "descartado" el vínculo de los detenidos con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Al respecto, Blanco mencionó que los otros arrestados, entre los que hay colombianos y un dominicano, fueron puestos en libertad después de que "no se han encontrado indicios en su contra".

La Policía y el Ejército de Bolivia ejecutan operativos para desarticular a los miembros de dichas organizaciones criminales, que se disputan el control de las rutas de la droga, después de la captura en marzo del uruguayo Sebastián Marset, detenido en EE.UU., donde afronta acusaciones por narcotráfico.

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Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.