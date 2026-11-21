Este artesano sexagenario todavía recuerda los tiempos en que varios ancianos del pueblo lucían 'labbades' como parte de su atuendo habitual, adornados con cintas que ayudaban a protegerles las orejas del frío invernal. Youssef saca un antiguo álbum de fotos y señala a su propio abuelo ataviado con uno de color negro en los años 80.

"Soy la única persona en el Líbano que aún trabaja en ello, no hay nadie más. Incluso en el Ministerio de Turismo, ninguna asociación conoce a otra persona que los haga, todas vienen a mí", afirma a EFE en el taller que se esconde en el bajo de su casa.

El hombre defiende que estos sombreros se remontan a la época de los fenicios, cuyo apogeo comenzó en la zona del mar Mediterráneo alrededor del 1.500 a.C. y quienes utilizaban una versión más alargada de este accesorio resistente al agua.

"Lo hemos pasado de padres a hijos, yo lo aprendí de mi difunto abuelo (...) Él a su vez heredó esta manualidad de su padre o abuelo, así que desde los tiempos de los fenicios la gente ha estado pasándola de una generación a otra", comenta Youssef.

Consigue la lana de ganaderos locales que ya no encuentran otro uso para ella, la lava y la deja secar en el tejado. Luego, la pasa por una máquina comida por el óxido que parece casi tan antigua como el oficio, para "separarla" y "suavizarla" antes de comenzar el proceso de enjabonado.

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"No utilizamos nada más, solo lana, agua y jabón", explica el artesano, que tarda unas dos horas en hacer cada 'labbade'.

Noviembre va tocando a su fin y, aunque la nieve aún no ha llegado a Hrajel, hace suficiente frío como para que Youssef ya deje sus gorros a secar al lado de la estufa. En verano, cuenta, secan por sí solos de un día para otro.

Todavía se acuerda del primer 'labbade' que creó para el grupo de baile popular del que formaba parte, cuando no se podía ni imaginar que un día viajaría de feria en feria promocionando sus propios gorros.

Según cuenta, hace un mes participó en una exhibición en Roma, esta misma semana en otra en la ciudad oriental libanesa de Zahle.

Sin embargo, esta tradición es más una afición que un medio de vida para el hombre, que también trabaja como agricultor para compensar los ingresos más bien esporádicos que obtiene de ella.

A veces, vende cuatro o cinco en una semana, y otras "puede pasar un mes entero sin vender nada", en sus propias palabras.

"En los últimos dos años, ha mejorado un poco gracias a las redes sociales. Subo muchos vídeos y hago envíos a América, Australia y a todo el Líbano", dice, al aclarar que el método ha permitido que sus ventas no se vieran afectadas por el reciente conflicto con Israel.

Para ayudar a popularizar unos gorros que ya nadie se pone en el Líbano, Youssef ha comenzado a ofrecer diseños nuevos, como un sombrero con ala e incluso pantuflas o alfombrillas multiusos elaboradas con la misma técnica que el 'labbade' tradicional.

Los clásicos los vende a 50 dólares, mientras que las versiones más modernas pueden ascender hasta 100.

"Ahora nadie los lleva ya, la gente los compra como recuerdo y los guarda. Algunas personas se lo ponen a veces cuando tienen una fiesta o un evento, pero sobre todo los tienen como recuerdo", sentencia el vecino de Hrajel.

Para ayudar a que no caiga en desuso, el artesano está enseñando la técnica a su hija de cinco años Marita, que entra decidida en el taller al volver del colegio y enseguida pide su propia porción de lana que enjabonar con entusiasmo.

La niña insiste sonriente en que se siente "feliz" haciendo 'labbades' y su madre, Marcel Mouwad Akiki, cuenta que también están aprendiendo la tradición dos de sus sobrinos.

"Parece que a Marita de verdad le gusta. Siempre está tomando parte en ello y cada vez que alguien pregunta, contesta la primera y dice que quiere continuar con esto después de su padre", asevera la mujer a EFE.

Para Youssef, la pequeña tiene en sus manos el potencial de dar continuidad a miles de años de historia.

"No hay nadie más en el Líbano que aún lo haga. Estamos tratando de mantenerlo vivo, de forma que siempre haya alguien para continuar", concluye.