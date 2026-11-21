Las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras de El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Precisamente en Galápagos se reportaron fuertes lluvias e inundaciones este sábado.

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) desplegó equipos para labores de atención, búsqueda, rescate y evacuación de familias afectadas por las intensas lluvias, principalmente en los sectores La Cascada, Matazarnos, El Edén, Arrayanes y zonas cercanas a Pelikan Bay, en el municipio Santa Cruz.

Según la SNGR, 53 familias, que suman 177 personas, se encuentran en el refugio temporal MiguelÁngel Cázares, mientras que militares se han desplazado desde la isla San Cristóbal hacia Santa Cruz para sumarse a las labores de asistencia a la población afectada.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado a nivel nacional 1.792 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 173 municipios.

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De las 104.896 personas perjudicadas por los estragos de El Niño, 61.980 figuran como afectadas y otras 42.916 como damnificadas, según la SNGR.

Además, 27.207 viviendas han sufrido daños y 97 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 46,30 kilómetros de carreteras, 34 puentes y 43 centros de salud.

La provincia con mayor impacto a la población son Guayas con 28.424, seguida por Esmeraldas, fronteriza con Colombia (27.159); El Oro, fronteriza con Perú (15.606); Los Ríos (12.382); Galápagos (8.228); Santa Elena (5.828) y Manabí con 4.828 personas impactadas.

Ecuador se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia.

En Ecuador, El Niño suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.