"Condeno enérgicamente el intento de asesinato contra un ciudadano estadounidense-ucraniano en Dinamarca, orquestado por los servicios de inteligencia rusos. Se trata de un ataque perpetrado en territorio de la UE. Y es inaceptable", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Von der Leyen expresó su solidaridad "plena" con Dinamarca "y con todos los Estados miembros que son blanco de los ataques híbridos rusos", señalando que "un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra nuestra Unión".

Según la alemana, las amenazas híbridas de Rusia "son cada vez menos híbridas y más reales", aunque aseguró que la Unión Europea (UE) dispone de las herramientas para hacerles frente.

"Desde equipos de respuesta rápida hasta sanciones contra los responsables. Y pronto propondremos una nueva Estrategia Europea de Seguridad para reforzar nuestra preparación y nuestra capacidad de disuasión", añadió.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo comunitario aseveró que "si Rusia pretende debilitar nuestro apoyo a Ucrania, conseguirá exactamente lo contrario. Nuestra determinación no hará más que fortalecerse".

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La Policía danesa acusó este viernes al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) de contratar a miembros de una conocida banda de criminales para intentar asesinar al rapero ucraniano, mientras que el juzgado de Lyngby, al norte de Copenhague, renovó ese mismo día la prisión provisional a dos daneses, miembros de esa banda, acusados de colaborar con un servicio secreto extranjero.

Los servicios secretos daneses habían acusado hace meses a Rusia de preparar actos de sabotaje contra su industria de defensa vinculada con la ayuda militar a Ucrania y de aumentar los ataques híbridos contra este país nórdico.