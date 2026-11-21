'¿Papá, de dónde viene la estrella de Navidad?', con esta pregunta arrancó la ceremonia de iluminación del encendido de Madrid, al tiempo que la fachada del Palacio de Cibeles se iluminaba con miles de estrellas mientras que en la Puerta de Alcalá la patinadora Macarena Pitto hacía bailar una de ellas, la que fue descendiendo hasta el escenario al ritmo de 'El Tamborilero', interpretado por la Orquesta Metropolitana de Madrid.

Y allí esperaban a Pitto los ganadores del concurso escolar de la decoración de Navidad y el conductor de la gala ('Del cielo a Madrid'), el humorista Carlos Latre, quien dio paso a la primera actuación de la noche, a cargo de la formación Crescendo (del Teatro Real), que interpretó 'Nessun dorma', aria del acto final de la ópera 'Turandot', y el villancico 'Noche de paz'.

Haciendo honor a su profesión, Latre no ha dudado en disfrazarse del rey Carlos III, y ha bajado saludando cual monarca por el recién reformado paseo de Alcalá hasta el escenario, donde ha recordado que fue él quien transformó la ciudad en el siglo XVIII.

Mientras lo hacía, se han proyectado algunas de sus aportaciones a la ciudad, como las estatuas de Neptuno o Cibeles y la propia Puerta de Alcalá.

La segunda de las actuaciones fue la de la artista sevillana Pastora Soler, la encargada de interpretar 'Las casas del nacimiento', un villancico habitual de Jerez (sur).

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Tras éste momento, llegó el del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, y Javier, Siraj, Sofía, Claudia y Javier, los niños de Ceuta que han sido invitados para el encendido de la Navidad en la capital como muestra de apoyo a esa ciudad, que sufrió a finales de julio una entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos, aunque la gran mayoría salió por su propio pie o fue devuelta.

"La Navidad es tiempo de todos y especialmente de los niños, y queríamos tener aquí a los niños de Ceuta", afirmó Martínez Almeida.

Pero antes de pulsar el botón, junto al alcalde, y mientras sujetaban una bandera de su ciudad autónoma del norte de África-ante unos 150.000 asistentes, según datos municipales- llegó otro de los grandes momentos de la cita, el espectáculo de drones que han bailado por el cielo madrileño creando escenas navideñas y la bandera de España.

El broche final lo pusieron los fuegos artificiales que salieron desde los tejados del Ayuntamiento de Madrid para acompañar a este encendido, que activó la luz de 131 cerezos, 14 grandes abetos luminosos y 7.458 cadenes de bombillas, una decoración que suma una longitud de 164 kilómetros.

El alumbrado, que ha llegado a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos de Madrid, es respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de más de 14 millones de bombillas tipo led.