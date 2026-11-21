“Por supuesto, Ucrania desea firmemente estar en la OTAN”, declaró el dirigente ucraniano en respuesta a periodistas, al considerar que la adhesión a la Alianza constituye una de las “garantías de seguridad más evidentes” para Ucrania.

La cuestión de la integración de Ucrania en la OTAN, descartada por Washington desde 2025, ha resurgido en los últimos días mientras prosiguen nuevas conversaciones para poner fin a la invasión rusa al territorio ucraniano.

El jueves, durante una reunión en Berlín con los aliados de Kiev, el enviado estadounidense Jared Kushner indicó que Estados Unidos podría estar dispuesto a conceder a Ucrania “una garantía de seguridad similar a la prevista en el artículo 5” del Tratado del Atlántico Norte.

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Esta disposición, piedra angular de la OTAN, establece que un ataque contra un Estado miembro se considera un ataque contra el conjunto de los países aliados.

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La eventual adhesión de Ucrania a la OTAN es uno de los puntos de desacuerdo con Rusia, que se opone vivamente a la iniciativa.