Rusia ha intensificado sus ataques contra la capital ucraniana en los últimos seis meses, incluidos bombardeos contra zonas residenciales, cuando se avecina el invierno con temperaturas por debajo de los 0ºC en medio de la guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022.

Uno de los bombardeos nocturnos impactó un edificio de cinco pisos en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, a unos 45 kilómetros al norte de la capital, y dejó siete muertos.

Los rescatistas trabajan entre una montaña de escombros, mostraron imágenes de la AFP, y las autoridades informaron que siguen buscando a personas desaparecidas.

“Se ha recuperado otro cuerpo de entre los escombros”, declaró el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, en Telegram el domingo por la noche, al anunciar el nuevo balance.

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El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó el ataque como parte de la “guerra genocida de Rusia contra Ucrania” e instó al mundo a “dejar de mirar hacia otro lado”.

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Otras dos personas murieron y ocho resultaron heridas en Vishneve en un bombardeo que golpeó un supermercado.

“Una salida a comprar cualquiera se torna en una tragedia por un ataque ruso”, denunció Tkachenko.

En Bila Tserkva, al sur de la capital ucraniana, una persona murió por un ataque que incendió su vivienda.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió esta semana una respuesta “dolorosa” después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.