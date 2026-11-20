Los tres muertos son, según ha dicho el alcalde, trabajadores de la empresa municipal Kyivvodokanal, que se encarga del suministro de agua corriente y del tratamiento de aguas residuales en la ciudad.

“El tránsito desde la orilla derecha (occidental) a la izquierda está actualmente cerrado”, dijo Klichkó sobre las consecuencias del ataque sobre el puente de Podilsk-Voskresenski del distrito de Podil, una de las infraestructuras que conecta sobre el río Dniéper las dos partes en que está dividida Kiev.

El alcalde también ha informado de daños en el puente de Dárnitsia y de un impacto en el puente de Pivdeni (‘sur’ en ucraniano), que también conectan ambas orillas del río Dniéper a su paso por la capital ucraniana.

Para aligerar el caos de tráfico que supondrá el cierre del tránsito en los puentes afectados, Klichkó ha pedido a los residentes en Kiev que eviten en la medida de lo posible transitar en vehículos y ha hecho un llamamiento a las empresas a que permitan a sus trabajadores cumplir con sus obligaciones de forma remota durante la jornada.

Los puentes sobre el río Dniéper en Kiev han sido atacados en repetidas ocasiones en las últimas semanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta intensificación de los ataques se produce después de que Ucrania haya atacado tres veces consecutivas esta semana el puente de Kerch, que une la ocupada Crimea con el territorio continental de Rusia y es una de las obras más ambiciosas que ha llevado a cabo el presidente ruso, Vladímir Putin, durante sus 27 años en el poder.

El ataque ucraniano provocó daños en la sección ferroviaria del puente y destruyó haciendo caer al agua un segmento de la sección para el tráfico rodado.