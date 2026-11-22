El alcalde de esta localidad, Camilo Valencia, detalló que un camión de carga pesada "se estrelló en la vía panamericana, en el casco urbano" de Cajamarca, que es un punto de paso de la carretera que conecta a Bogotá con Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico.

"Fueron nueve heridos, cinco hombres y cuatro mujeres (...) y tenemos lamentablemente cinco fallecidos, una persona sin identificar", expresó el funcionario.

La carretera en la que ocurrió el accidente es inclinada y allí comienza la subida al Alto de La Línea, un paso de montaña de la Cordillera Central en Colombia que une a los municipios de Cajamarca y Calarcá.

"Es un momento muy doloroso para Cajamarca, para las familias, para toda la gente que estaba en este punto y, en general, para el municipio", agregó el alcalde, quien señaló que las autoridades trabajan para ver si hay más víctimas mortales o heridos por el accidente.

En videos publicados en redes sociales se ve como el camión, además de haber chocado varios vehículos, se estrelló contra algunas viviendas de este municipio, enclavado en las montañas del centro de Colombia.