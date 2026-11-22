Hoy, varios paraguayos se manifestaron en la Plaza Catalunya de Barcelona, España, para exigir a las autoridades nacionales que todas las personas afectadas por la resolución de Ueno Bank recuperen su dinero.

Entre ellos, según el reporte de Ada Jara, participaron líderes de distintos partidos políticos y referentes de organizaciones sociales de la comunidad paraguaya en el europeo país para convocar a la movilización.

El objetivo es extender su solidaridad hacia todos los afectados y también expresar el rechazo hacia la corrupción en nuestro país, ya que también los manifestantes dieron a conocer su pesar por la situación generada ante la crisis.

Además, entre los participantes, habría personas que recuperaron su dinero, otros, hasta ahora solamente recibieron una parte e inclusive hay testimonios de afectados que presuntamente no recibieron ningún tipo de devolución hasta el momento.

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Caso Ueno Bank

El caso Ueno Bank estalló el 3 de noviembre de 2026 con la intervención y resolución del banco por insolvencia, tras descubrirse un esquema de préstamos irregulares sin garantías a firmas vinculadas al Grupo Vázquez.

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Para rescatar los depósitos menores, el Estado activó el Fondo de Garantía de Depósitos mientras que varios exdirectivos y reguladores fueron procesados y encarcelados.

Federico Miguel Vázquez Villasanti -exCEO, vicepresidente primero de Ueno Bank y cabeza del Grupo Vázquez- guarda prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), imputado como presunto creador y beneficiario final de la asociación criminal, con bienes incautados por millones de dólares, entre ellos, aeronaves, un yate y vehículos de lujo.

Por su parte, el expresidente Santiago Peña fue destituido mediante juicio político tras intentar renunciar y guarda prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue, trasladado ahí tras polémicas por supuestos privilegios en su reclusión inicial. La Fiscalía lo imputó por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio, señalándolo como presunto jefe de la estructura por haber direccionado fondos estatales al banco y encubierto su insolvencia.

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