“Los datos del Estado y de todos nosotros están capturados por Itti. Ese daño es tan grande como el perjuicio económico, y más difícil de resolver. Quienes compren esa empresa se quedan con información estratégica del país y personal de todos sus habitantes. ¿Qué hacemos con este monstruo?“.

Así cuestionó este fin de semana en la red X, el senador Rafael Filizzola (PDP) al aludir la publicación de ABC que da cuenta que el Ejército, en julio de 2024, participó del lanzamiento de la “Alianza Estratégica” con Itti, para la digitalización de procesos dentro de la institución castrense.

El hasta hace poco comandante, Gral. de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, actual jefe de Fuerzas Militares, afirmó que no se concretó una firma de un acuerdo con dicha empresa del Grupo Vázquez, tras la debacle de Ueno Bank. Conforme a los datos, Itti acaparó numerosos y millonarios contratos con el Estado.

El dinero público que acumuló el Grupo Vázquez

De acuerdo a los informes, tras la caída de Ueno Bank, seis empresas vinculadas al Grupo Vázquez acumulan G. 287.630 millones en adjudicaciones del Estado, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Cinco instituciones del Estado concentran casi el 78% de ese monto y ahora deberán evaluar qué ocurrirá con los contratos que siguen vigentes.

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Itti forma parte del conglomerado de empresas del Grupo Vázquez, liderado por Miguel Vázquez Villasanti, actualmente imputado y con prisión preventiva en la ex-Tacumbú, al ser sindicado por la Fiscalía en la caída de Ueno Bank tras su colapso e intervención por el Banco Central del Paraguay, al detectar grado de liquidez por debajo de las normas vigentes y de millonarios préstamos entre empresas vinculadas.

El 4 de noviembre pasado, al día siguiente de la caída de Ueno, en el allanamiento a la lujosa vivienda de Miguel Vázquez, el equipo fiscal encontró un documento que revela presuntas maniobras para que la firma Itti gane contratos públicos por US$ 241 millones. El documento expone licitaciones con la Senad, Dinac y Mitic a través del Parque Tecnológico Itaipú.

La caída de Ueno arrastró al expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones. Actualmente el exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Peña está con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

El 12 de noviembre pasado, el considerado como “segundo” de Miguel Vázquez, César Astigarraga, se presentó ante la Fiscalía. El CEO de la empresa Itti, integrante del conglomerado de Ueno Bank y que fue utilizada dentro del esquema para el vaciamiento, era buscado desde el 5 de este mes.

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Equipos de Inteligencia para Senad, marcado como prioridad, según agenda de Vázquez

La planilla incautada por la Fiscalía en la residencia de Miguel Vázquez se detalla licitaciones que involucraban a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con diferentes montos por proyecto, que totalizan 241 millones de dólares.

El primero proyecto que figura en el documento incautado está a nombre de la Senad y figura como “prioridad”, por el monto de US$ 8.000.000, para equipamiento de inteligencia destinado a la institución, tanto estratégico como táctico. Incluye equipamiento para Mburuvicha Róga (cámaras e inhibidores), según el documento.

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En la casilla denominada “partners para este negocio”, se detalla lo siguiente: “Estamos asociados a empresas israelíes de primer nivel para este proyecto como Septier para lo que es interceptación de llamadas que ya lo usa el Ministerio del Interior hace años”.