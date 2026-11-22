En su visita a la base, el primer ministro conversó con el general salvadoreño al mando de la misión, cuyo nombre no se ha confirmado oficialmente, con quien abordó "el plan de seguridad nacional y las estrategias que se están implementando para consolidar todos los avances logrados", indicó su despacho en un comunicado.

En el último mes llegaron a Haití más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para buscar a cuatro militares de ese país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando fueron emboscados por bandas armadas en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Sin embargo, los salvadoreños han realizado varias operaciones para desalojar a las bandas armadas de zonas que estaban bajo su control en la capital, lo que les ha granjeado la confianza de buena parte de la población haitiana que los ve como libertadores.

"Las pandillas no tendrán tregua", afirmó Fils-Aimé sobre la lucha en la que también participan la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) y la GSF, pero sin unidad de mando, aunque algunas veces hacen operaciones conjuntas o se apoyan en determinados momentos.

"También hablamos sobre las funciones de las diversas instituciones involucradas —la PNH, las FAD'H, las fuerzas salvadoreñas y la GSF—, todas ellas comprometidas en la lucha contra las pandillas en todo el territorio nacional", agregó el primer ministro.

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Fils-Aimé aprovechó la ocasión para expresar, "en nombre del Gobierno y de todo el pueblo haitiano", la "solidaridad con las fuerzas salvadoreñas, que perdieron a tres soldados durante la manipulación de explosivos en un campamento militar en nuestro territorio" el pasado viernes, incidente en el que otro militar quedó herido.

El primer ministro ya había lamentado el viernes ese "trágico suceso" del que dijo que "pone de relieve los riesgos a los que están expuestos los hombres y mujeres que participan en misiones sobre el terreno, así como el valor, la entrega y el sentido del deber que demuestran en el cumplimiento de sus responsabilidades".