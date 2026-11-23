La única excepción fue el sondeo del organismo público autónomo CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que da vencedor al Partido Socialista (PSOE).

Estas son las claves de este lunes, a solo seis días de las elecciones generales del domingo 29.

Las sondeos de los medios coincidieron en situar al PP como el partido que consigue mayor confianza ciudadana, con una estimación de voto de entre el 30,3 y el 31,9 %, y pronostican que, junto a Vox, conseguiría la mayoría absoluta en el Congreso.

Pero también hubo coincidencia en ellas en que el PSOE recortó distancias durante la campaña, y su estimación de voto oscila entre el 27,2 y el 30,9 %.

Puigdemont, que vive en Bélgica desde octubre de 2017 y sobre el que pesaba una orden de detención por el referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña, ya tiene luz verde para regresar a España.

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No obstante sigue fuera de España, desde donde hace intervenciones puntuales en las elecciones.

Los españoles, añadió, "hacen muy bien" en "tener miedo" a Sánchez y por ello es importante que todos los que quieran echarlo del Gobierno vayan a las urnas a manifestarlo porque hay un "intento de fraude como nunca se ha vivido" en la democracia española.

El tema volvió a salir hoy cuando el exministro socialista José Bono le pidió que no haga "el tonto".

González le respondió: "Soy una persona seria, no como otros".

Por esta razón este lunes los medios de comunicación y el CIS sacaron a la luz sus últimos sondeos.