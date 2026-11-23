El portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al Asbahi, afirmó en X que los ataques tuvieron lugar poco antes del amanecer del lunes en el patio del Departamento de Instalaciones de la Corporación Pública de Telecomunicaciones, de propiedad estatal, y en un edificio que alberga a sus empleados en el barrio de Al Hali, al este del puerto.

Varias personas permanecen atrapadas bajo los escombros, y los equipos de rescate continúan sus esfuerzos para localizar a los supervivientes y recuperar los cuerpos.

Al Asbahi advirtió de la posibilidad de que aumente el número de víctimas en las próximas horas a medida que avancen las labores de rescate y evacuación.

Las cifras de víctimas provienen del Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, y no han sido verificadas de forma independiente.

Al Hudeida es particularmente estratégica porque su puerto en el mar Rojo sirve como un importante punto de entrada de alimentos, combustible y otros suministros esenciales al noroeste del Yemen, controlado por los hutíes.

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Esta operación se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Arabia Saudí y los hutíes, que en los últimos días han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de este país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

El pasado viernes, los hutíes acusaron a la coalición militar saudí de matar a al menos 41 civiles, entre ellos 11 niños y siete mujeres, en las provincias yemeníes de Taiz, Saada, Al Hudeida, Saná y Lahj.

Riad sigue con su apoyo a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrentan en paralelo a una ofensiva insurgente en la costa del mar Rojo, mientras que mantiene su campaña de bombardeos contra puntos de lanzamiento de drones y misiles balísticos usados por los hutíes para atacar Arabia Saudí.