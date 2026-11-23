Estos ataques rusos han provocado un incendio en uno de los edificios de la zona, según se puede apreciar en las fotografías distribuidas por Semikin, que ha explicado que en el edificio siniestrado atacado funcionó en el pasado una clínica privada.

El gobernador también ha publicado un vídeo en el que se aprecia la caída a plena luz del día de un proyectil que estalla en llamas al impactar en un parque de la ciudad.

Zaporiyia es capital de la región homónima del sureste de Ucrania y una de las grandes ciudades ucranianas más cercanas al frente.

La urbe es atacada constantemente por las fuerzas rusas, que controlan la mayor parte de la región de la que es capital.