La organización condenó en un comunicado el ataque y aseguró que "constituye una grave violación de las protecciones otorgadas a las instalaciones y al personal humanitario en virtud del derecho internacional humanitario".

Asimismo, la Red expresó "su profunda preocupación ante los ataques recurrentes contra infraestructuras civiles y humanitarias", que representan "una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores humanitarios y obstaculizan los esfuerzos por hacer llegar ayuda y servicios esenciales a las personas afectadas por el conflicto".

La Red afirmó que estas acciones agravan "las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones humanitarias para desempeñar sus funciones en zonas de conflicto".

Solicitó una "investigación independiente y transparente" sobre las circunstancias de este incidente, con el fin de identificar a los responsables", e instó a las partes a respetar la "inmunidad de la que gozan las instalaciones humanitarias y su personal".

La Misión en Sudán de las Naciones Unidas denunció ayer que una de sus instalaciones en Jartum fue alcanzada por un ataque con drones que "dañó una instalación donde, en ese momento, se encontraba personal de la organización" tras una oleada de los bombardeos de paramilitares contra la capital.

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La ONU ya había expresado su preocupación la semana pasada por los bombardeos a instalaciones civiles, asegurando que, entre principios de este año y finales de octubre, más de 1.630 civiles habían muerto en Sudán a causa de ataques con drones.

En este sentido, el enviado especial de Estados Unidos a Sudán, Massad Boulos, afirmó esta madrugada que los "ataques con drones -perpetrados, según se informa, por las FAR- registrados en Jartum han causado graves daños en un barrio civil y en instalaciones de las Naciones Unidas, poniendo una vez más en peligro la seguridad de los civiles y del personal humanitario", indicó en un mensaje en X.

Por ello, añadió que "es imperativo poner fin al flujo de armas, especialmente drones, que siguen sembrando muerte y destrucción en Sudán y prolongando este terrible conflicto", añadió Massad, llamando a "alcanzar con urgencia un acuerdo sobre una tregua humanitaria".

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.