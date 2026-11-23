Durante el encuentro, el primero desde que Al Enany asumió el cargo hace un año, el mandatario "reafirmó el compromiso de Egipto de ampliar la cooperación con la UNESCO en la formación de jóvenes, en particular creadores de contenido digital y periodistas", destacó la nota.

También colaborarán "en el desarrollo de sus habilidades para producir contenido relevante y responsable" con el objetivo de "sensibilizar, combatir el discurso de odio y la desinformación, y promover el diálogo y la tolerancia entre las diferentes culturas", añadió.

Destacó, por otro lado, la importancia de la cooperación con la UNESCO en la digitalización y conservación de los archivos de la radio y la televisión egipcias, "como parte integral de la memoria nacional y el patrimonio cultural egipcio, con el objetivo de preservar la memoria mediática y ponerla a disposición de las generaciones futuras".

La visita del director general de la UNESCO a El Cairo, la primera oficial que realiza a su país desde que fue elegido para el cargo en noviembre de 2025, se produce en medio de denuncias por varias ONG locales e internacionales del arresto y los juicios contra creadores de contenidos y periodistas y el cierre de medios egipcios.

Uno de los casos recientes se produjo el pasado septiembre tras la detención de los seis periodistas de la plataforma independiente de verificación de datos e investigación 'Matsadaash' bajo acusaciones de pertenecer a una "organización terrorista y difundir noticias falsas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En octubre, la directora del principal medio independiente egipcio Mada Masr, Lina Attalah, también fue detenida brevemente y luego condenada en ausencia a un año de cárcel y al pago de una fianza de tres millones de libras egipcias (unos 48.000 euros) bajo acusaciones de "difusión de noticias falsas" y "operar un sitio web sin licencia".

Además, la Justicia egipcia ordenó el cierre del periódico.

Por otro lado, decenas de creadores de contenido e influencers en redes sociales como TikTok e Instagram han sido detenidos en los últimos años bajo acusaciones relacionadas con el perjuicio de la "moral pública", los "valores familiares" o por contenidos considerados indecentes, así como "uso indebido de redes sociales".