"Nuestros jóvenes siguen cruzando el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo para ir hacia Europa, así que tenemos que hacer un esfuerzo común", declaró Ouattara durante una rueda de prensa desde Abiyán, donde Steinmeier aterrizó el lunes como parte de una gira africana en la que visitará también Ghana y Kenia, y que se alargará hasta el día 26 de noviembre.

Ouattara también reconoció la dificultad de acoger de forma "masiva" a los migrantes africanos en Europa, motivo por el que pidió apoyar a las autoridades africanas en diferentes proyectos.

En ese sentido, resaltó aquellos enfocados a la juventud, de forma que no tengan que marcharse de sus hogares y que el continente no pierda "lo esencial de su fuerza" para desarrollarse.

"Con la migración perdemos lo esencial de nuestra fuerza, de la posibilidad de desarrollarnos. Al fin y al cabo, el 50 % de los jóvenes tienen menos de 25 años", agregó.

Steinmeier coincidió en que la contención de los movimientos migratorios pasa por "dar a la gente motivos para quedarse en sus países", algo que "solo es posible" si existen oportunidades de trabajo y perspectivas de futuro para los jóvenes.

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Además, elogió a Costa de Marfil y sus políticas de educación y formación, tareas en las que Berlín apoya a Abiyán "desde hace tiempo".

Durante su encuentro, los dos líderes también abogaron por aumentar el comercio bilateral y las inversiones alemanas en Costa de Marfil, especialmente en "áreas prioritarias" como las infraestructuras, la agroindustria, la minería, la energía, la sanidad o la educación.

Steinmeier ha realizado varias visitas a países africanos en años recientes: a Senegal en febrero de 2022; a Tanzania y Zambia entre octubre y noviembre de 2023; a Egipto en septiembre de 2024; a Nigeria, Sudáfrica y Lesoto en diciembre de ese mismo año; y a Ghana, Angola y, de nuevo, Egipto, en noviembre de 2025.