"Necesitamos un instrumento jurídicamente vinculante, audaz y con visión de futuro que garantice que las empresas respeten los derechos humanos y nuestro planeta en todas partes", dijo Türk al inaugurar en Ginebra el Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Al respecto, advirtió que los intereses económicos están cada vez más presentes en los conflictos armados y citó como ejemplo Sudán, donde su organismo ha documentado cómo el comercio de goma arábiga -un producto utilizado en alimentos, bebidas y cosmética- se ha convertido en una pieza importante de la economía de guerra.

Türk planteó que las empresas pueden ayudar a cortar las fuentes de financiación de los conflictos, pero igualmente pueden acelerar el calentamiento global, alimentar la desinformación o desarrollar tecnologías favorables a la violencia y los crímenes atroces.

En este sentido, criticó que algunas grandes corporaciones estén dando marcha atrás en sus compromisos climáticos y consideró que el fracaso de la reciente cumbre del cambió climático (COP31) se debió en buena medida a los intereses de la industria de combustibles fósiles.

Por otra parte, pidió a las compañías tecnológicas que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial que incorporen los derechos humanos a la gobernanza de estas herramientas.

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Türk señaló que, pese a los avances en la incorporación de la diligencia debida en derechos humanos al lenguaje empresarial, su aplicación sigue siendo desigual en las cadenas de suministro, las estructuras de gobernanza y las decisiones corporativas.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mencionó, cerca del 70 % de las grandes empresas declaran públicamente su compromiso con una conducta empresarial responsable, pero solo un 10 % se compromete a ofrecer reparación por los daños que puedan causar a los derechos humanos.

El responsable de derechos humanos defendió que el respeto a estos derechos no debe considerarse un obstáculo para la actividad económica, sino una inversión en estabilidad, confianza y prosperidad a largo plazo, que también permite reducir los riesgos de litigios, escándalos y boicots.

La intervención de Türk se produce quince años después de que los Estados miembros de la ONU aprobaran los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Se trata de un marco internacional que establece la responsabilidad empresarial de respetar esos derechos, la obligación de los Estados de protegerlos y la garantía de mecanismos de reparación para las víctimas, pero que es aplicable de forma voluntaria.