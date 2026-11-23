Así lo revela un estudio realizado por un equipo internacional formado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de San Andrés (Argentina) y el Instituto WSL de Investigación sobre Nieve y Avalanchas (SLF, Suiza) que se publica este lunes en la revista científica PNAS.

El estudio "Airborne microbial diversity over Greenlandic and Antarctic plateaus reflects divergent atmospheric connectivity" se enmarca en el proyecto MicroAirPolar, dirigido por Ana Justel y Antonio Quesada, catedráticos de Estadística y Biología de la UAM, respectivamente.

La investigación supone una referencia fundamental para evaluar cómo las alteraciones de la circulación atmosférica asociadas al calentamiento global podrían modificar la dispersión de microorganismos hacia estas regiones.

Es la primera comparación sistemática de estas comunidades microbianas realizada sobre las grandes mesetas interiores de Groenlandia y la Antártida, que figuran entre los entornos más aislados y hostiles de la Tierra, según un comunicado.

Revela que en los dos extremos polares del planeta circulan masas de aire que transportan microorganismos (comunidades bacterianas y microorganismos eucariotas) que flotan sobre sus mesetas y cuya procedencia y dinámica apenas se conocían hasta ahora.

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Ambas mesetas polares se consolidan así como "observatorios naturales privilegiados" para seguir la evolución de la biodiversidad microbiana atmosférica y detectar los efectos del cambio climático y de otras perturbaciones de origen humano.

Se tomaron 37 muestras en puntos situados a más de 2.000 metros de altitud, recogidas en dos expediciones polares del Trineo de Viento,

La primera en la Antártida Inexplorada (2018-2019), una travesía de 2.578 kilómetros alrededor del Domo Fuji, iniciada a 750 kilómetros tierra adentro desde la base Novolázarevskaya, con 20 puntos de muestreo.

La segunda en la Groenlandia SOSArctic, realizada entre mayo y junio de 2022, una ruta circular de 1.500 kilómetros alrededor del Domo Sur, a más de 90 kilómetros de cualquier zona habitada, con 17 puntos de muestreo.

Según los investigadores, el análisis se ha realizado con métodos de muestreo y análisis idénticos en ambos polos, que revelan que, pese a las condiciones ambientales extremas que comparten Groenlandia y la Antártida, albergan mundos microbianos casi independientes.

De las 511 variantes bacterianas detectadas en Groenlandia y las 171 halladas en la Antártida, solo coincidieron 19.

Según los científicos, la clave de esta diferencia reside en el grado de conexión de cada región con el resto del planeta a través de la circulación atmosférica.

En Groenlandia, los investigadores han descubierto una variabilidad microbiana mucho mayor en la atmósfera, donde confluyen masas de aire procedentes de regiones costeras, marinas e incluso continentales lejanas.

Mientras, en la Antártida, las masas de aire circulan principalmente dentro del propio continente, lo que limita la llegada de microorganismos externos y favorece la formación de comunidades menos diversas y más homogéneas.

Sofía Galbán, investigadora de la UAM y primera firmante del estudio, indica que este se enfocó en "comprender cómo llegan los microorganismos a algunos de los lugares más remotos del planeta y si las conexiones atmosféricas podían explicar las diferencias biológicas observadas entre ambos polos".

Explica que los resultados muestran que "la conectividad atmosférica desempeña un papel fundamental en la configuración de las comunidades microbianas presentes sobre los grandes casquetes polares”.

Para relacionar la composición de estas comunidades con el desplazamiento del aire, el equipo combinó la secuenciación genética de última generación ("metabarcoding") con modelos de circulación atmosférica y nuevos métodos estadísticos.

Concluye que el aislamiento geográfico no implica aislamiento biológico, ya que el viento actúa como una autopista que dispersa vida microscópica entre ecosistemas muy distantes.

La obtención de muestras en lugares tan remotos, donde la temperatura alcanza valores por debajo de los 80 grados en el invierno antártico, requirió importantes innovaciones logísticas y técnicas.

Según Ana Justel, este estudio ha sido posible "gracias a la combinación de desarrollos tecnológicos, nuevas herramientas estadísticas y una estrecha colaboración interdisciplinar".

"Trabajar con datos tan escasos y complejos -asegura- exige metodologías capaces de integrar información biológica, meteorológica y atmosférica, permitiéndonos abordar preguntas que hasta hace pocos años eran prácticamente inaccesibles".