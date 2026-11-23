Una mesa redonda entre el dramaturgo José Sanchis Sinisterra, autor de la obra teatral '¡Ay, Carmela!', y seis dramaturgos de Argentina y Uruguay sirvió como acto central del encuentro, organizado en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid por la Fundación SGAE y la Academia de las Artes Escénicas de España.

'Sanchis Sinisterra, testigo y cómplice de las dramaturgias rioplatenses' es el nombre del encuentro en el que participaron los dramaturgos argentinos Horacio Nin Uría, Patricio Ruiz y Natalia Villamil y los uruguayos Domingo Milesi, Rafael Pence y Victoria Vera.

"América Latina es una frontera", señaló Sanchis como tesis central. "Es una frontera porque tiene esas fricciones que neutralizan el nacionalismo identitario, compacto y coherente de las patrias".

En esos países, dice, "el lenguaje nos hermana. Estar viviendo históricamente y trabajando con siete, ocho o nueve países latinoamericanos en donde la misma lengua se flexionaba, afectó a mi concepto de la estructura gramática".

Sanchis explicó que trata de alejarse de "la sacralidad del lenguaje". Para él, la clave para escribir y conectar entre países ha sido desde siempre "aprender a 'malescribir', coger el lenguaje y modificarlo, desconfiar de un lenguaje que parece marcado por la ultracorrección y no por la realidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esto forma parte de trabajar la lengua alterada. Todavía tenemos una sobrecarga del bien escribir, del bien hablar, y de la corrección y el embellecimiento del lenguaje. Tendría que haber otro tipo de escritores que lo que hagan sea justamente alterar el lenguaje. Que se interrumpa, que esté lleno de contradicciones y de alteraciones", comentó durante el acto.

Nin Uría señaló la paradoja de lo que le sucede a él como dramaturgo argentino: "Para nosotros, esta distorsión del lenguaje constituye nuestra génesis y nuestro desafío es acercarnos a la Real Academia".

En este sentido, Patricio Ruiz apuntó la importancia de que la dramaturgia conecte afectiva y emocionalmente con aquellos personajes de los que habla: "Si no estás inmerso en el mundo de esa persona, si no tienes vínculos, por ejemplo, con personas trans, es muy difícil escribir un personaje trans y acercarte a esos mundos solo de manera teórica".

Sin embargo, para Vera, un autor sí puede acercarse a mundos con los que no tiene un vínculo emocional, por ejemplo, porque estos mundos ya no existen, como es su caso con los aborígenes de su país, Uruguay, pero que siempre "hay que tener cuidado con la apropiación cultural y saber diferenciarlo".