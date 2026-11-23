"Es un placer presentarles el nuevo proyecto de Constitución de la República Armenia", escribió Nikol Pashinián, primer ministro armenio, en su cuenta de Telegram. Añadió que cada ciudadano puede plantear sus propuestas en la página web donde se publicó la carta magna.

En línea con las demandas de Azerbaiyán para la firma del ansiado tratado de paz, el nuevo preámbulo aboga por la creación de "un Estado independiente, pacífico, seguro y próspero en nuestro territorio reconocido internacionalmente".

La actual carta magna armenia incluye en su preámbulo una alusión a la declaración de la Independencia armenia que, a su vez, recoge la reunificación con Nagorno Karabaj, territorio que hace tres años fue abandonado por sus más de 100.000 habitantes armenios.

Pashinián, quien anunció la pasada semana la publicación del proyecto de Constitución del país caucásico, prometió hace muchos meses que convocaría un referéndum para que sean los armenios los que decidan si quieren normalizar definitivamente las relaciones con Bakú.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, ha reiterado que para garantizar una paz duradera en el Cáucaso, Armenia debe enmendar su Constitución y eliminar de ella toda reclamación territorial.

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Respecto al referéndum, que podría ser convocado ya el próximo año, Pashinián adelantó hace unos días: "Si el pueblo rechaza la Constitución, dimito". "Si el pueblo dice sí a la Constitución, tampoco seré candidato a primer ministro en los próximos comicios", añadió.

De esta forma, intentaba ganarse el apoyo de la oposición a la consulta, aunque el principal partido opositor, Armenia Fuerte, ya aseguró que la pasada semana que no aceptará cambios constitucionales a petición de Bakú.

El partido gobernado liderado por Pashinián ganó las recientes elecciones legislativas con mayoría absoluta (64 escaños), pero se quedó a las puertas de la mayoría constitucional necesaria (70) para reformar la carta magna sin necesidad de recurrir a otras formaciones políticas. En caso de no lograrlo, Pashinián podría verse obligado a convocar de nuevo elecciones legislativas.

Los líderes occidentales han instado a ambos países a firmar las paces lo antes posible, de lo que dependen numerosos proyectos económicos regionales en los que tienen interés Europa y Estados Unidos.