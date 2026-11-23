"A juzgar por la información publicada, el nuevo texto no contiene reivindicaciones (territoriales). Consideramos esto un desarrollo de acontecimientos positivo", dijo el ministro de Exteriores azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, Antonio Tajani, en Bakú.

Agregó que Azerbaiyán mantiene "inalterable" su postura y está dispuesto a firmar la paz definitiva con Armenia, cuando se eliminen las reivindicaciones territoriales de la Constitución del país vecino.

En este sentido, señaló que Bakú esperará al término del proceso de aprobación de la nueva Carta Magna en Armenia, ya que los plazos dependen ahora únicamente de Ereván.

"Se trata de un asunto exclusivamente interno de Armenia", insistió el diplomático.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, prometió hoy firmar un tratado de paz con Azerbaiyán una vez la nueva Constitución sea aprobada en referéndum por los habitantes del país caucásico.

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"Tras la adopción de la nueva Constitución no sólo firmaremos y ratificaremos un tratado de paz con Azerbaiyán, sino que instauraremos una paz institucional, duradera e irreversible. Se trata de una situación histórica y sin precedentes", dijo en un mensaje a la nación poco después de la publicación del texto del documento.

La actual carta magna armenia incluye en su preámbulo una alusión a la declaración de la Independencia armenia que, a su vez, recoge la reunificación con Nagorno Karabaj, territorio que hace tres años fue abandonado por sus más de 100.000 habitantes armenios.

Pashinián, quien anunció la pasada semana la publicación del proyecto de Constitución del país caucásico, prometió hace muchos meses que convocaría un referéndum para que sean los armenios los que decidan si quieren normalizar definitivamente las relaciones con Bakú.

Con todo, el principal partido opositor, Armenia Fuerte, ya aseguró la pasada semana que no aceptará cambios constitucionales a petición de Azerbaiyán.

El partido gobernante liderado por Pashinián ganó las recientes elecciones legislativas con mayoría absoluta (64 escaños), pero se quedó a las puertas de la mayoría constitucional necesaria (70) para reformar la carta magna sin necesidad de recurrir a otras formaciones políticas. En caso de no lograrlo, Pashinián podría verse obligado a convocar de nuevo elecciones legislativas.