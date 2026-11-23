Bargny (Senegal), 23 nov (EFE).- Isa Diuff mira al mar sentado sobre una maraña de redes en la playa de Bargny. Rodeado de cayucos pintados con llamativos colores, este pescador senegalés da vueltas a su futuro. Probó sin éxito llegar a España y ahora cuida de los hijos de once familiares que se han ido en los últimos meses. "Pensaba quedarme, pero si encuentro una oportunidad, me voy", dice.

Atardece en Bargny, una comunidad pesquera ubicada unos 40 kilómetros al sur de Dakar, y el paisaje se antoja idílico, el sol acaricia el mar en el horizonte con la banda sonora de las olas.

De cerca, sin embargo, la realidad es muy distinta. Resulta difícil sortear los cayucos varados en la playa entre la basura, los plásticos, el hedor de las aguas residuales y los zarpazos del mar.

Bargny es el ejemplo de la tormenta perfecta que se ceba contra una comunidad. Esta población de unos 70.000 habitantes ha perdido a miles de sus vecinos en los últimos años por la migración irregular alimentada por el desplome de la pesca artesanal, la erosión sobre su costa y la construcción de un megapuerto.

En sus calles sin asfaltar se mezclan basura, escombros, aguas contaminadas, ovejas, carros tirados por un caballo o viejas motos con puestos de fruta y pescado.

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En Bargny la pobreza se ve, se huele y se mastica.

Como muchos otros, Issa ve cómo su vida se derrumba. Intentó emigrar sin éxito en 2006 al archipiélago español de Canarias y de vuelta a la comunidad decidió quedarse. Casado y con hijos, había descartado salir y aceptó ayudar a las familias de once de sus allegados que se han ido en los últimos meses.

Pero "ahora la cosa se ha puesto muy dura, las condiciones de vida son difíciles, los gastos son muy altos", lamenta.

"Ahora, si encuentro una oportunidad, me voy", asegura Issa. Es capitán de piragua y eso es un símbolo para la comunidad. No solo porque los capitanes son responsables de la vida de sus compañeros en el mar, sino porque son también quienes manejan los cayucos que conducen a los migrantes a Canarias.

Si son dueños del cayuco cobran por la travesía. Si no, y pretenden emigrar, manejan la embarcación y no pagan a las mafias por el trayecto.

A su lado, Youssef, asiente. "Es muy duro. Doce horas en el mar para sacar unos 4.000 CFA (francos senegales), unos seis euros. No es posible".

Bajan las capturas y sube el precio del pescado, un alimento básico en la dieta senegalesa. Algunas especies, como la sardina, que antes costaban 2.000 CFA se venden ahora por hasta 5.000.

Usman también se queja. Tiene 42 años trabajó en un pesquero en Canarias y regresó para cuidar de su familia. Ahora atiende a sus padres, a sus dos esposas y a sus doce hijos. Asegura que acaba de llevar a dos de ellos a España en cayuco porque no ve futuro en Bargny.

"Mira los cayucos, ahí parados" dice señalando a las docenas de embarcaciones ancladas cerca de la costa.

Admite que son muchos los amigos que ha llevado a España. "La gente quiere que los lleve a España para encontrar trabajo y ganar dinero. Aquí no hay trabajo, no hay nada".

La marea sube en Bargny, se come la playa y las viviendas pegadas al mar. En los últimos años, el agua se ha llevado al menos siete casas de cemento y ha obligado a mudarse a decenas de familias.

Los vecinos que todavía no han perdido sus casas, tratan de contener el desgaste con neumáticos de camiones o sacos de arena, pero el mar busca lo que es suyo y cada vez son más frecuentes las inundaciones.

Saly se encierra cuando sube el agua. Sus vecinos ya perdieron todo y se fueron. Ella se resiste. "¿Dónde voy a ir?".

Bargny no es un caso único. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el avance del mar erosiona el litoral de los países de África Occidental en al menos 1,6 metros de playa y costa por año.

En Senegal, el 52% de la población vive en la costa, según este informe. Bargny y la vecina Rufisque son las más afectadas por la erosión costera.

En Bargny, a este riesgo se suma la presencia de grandes fábricas contaminantes: una planta de cemento, una central eléctrica de carbón y un puerto de carga a granel y mineral.

Cae la tarde y los niños juegan en la playa. Una docena, de entre 7 y 15 años, la mayoría con camisetas de sus futbolistas favoritos, reclaman "le balon" para jugar. Todos han oído hablar del Real Madrid y del Barcelona.

Todos también saben que España está más allá del horizonte. Al menos siete tienen familiares en Canarias, uno o dos hermanos. Pero casi ninguno sabe que las islas están a 1.500 kilómetros, una travesía que puede llevar hasta díez días, que este año han utilizado más de 24.000 migrantes para llegar a territorio español y que ha costado la vida de cientos de personas.

Los niños juegan y presumen de su buen español: "Hola, ciao, buenas noches".