Schofield se llevó la distinción por su dura interpretación de Joe Mitchell, un hombre que sale de prisión tras abusar sexualmente de un pariente menor de edad, en una cinta que ahonda también en la dinámica de la familia tras este suceso y la confrontación del individuo con su propio trauma.

El premio a mejor actor es uno de los más destacados de la noche y fue uno de los primeros en entregarse, entre altas expectativas para la representación hispana, que copaba la mitad de las cuatro nominaciones, pero Cámara y Darín, que se presentaron como colegas y rivales, se fueron de vacío.

Los Emmy Internacionales, que reconocen producciones televisivas realizadas fuera de Estados Unidos, celebran este año su 54ª edición con 64 nominados de 22 países en 16 categorías.

En 'Yakarta', Cámara da vida a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que pasa a ser un desilusionado profesor de educación física y ve en Mar (Carla Quílez), una promesa a la que entrenar con el objetivo de acabar compitiendo en Yakarta, la meca de los jugadores de bádminton, y resarcirse.

Mientras, Darín es el héroe de la adaptación de Netflix de la icónica historieta de ciencia ficción 'El eternauta', escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López en 1957, en la que una nevada tóxica letal arrasa Buenos Aires y, al avanzar la trama, se descubre una invasión extraterrestre.

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El tercer contendiente era el sudafricano Ian Roberts, con 'A Kind of Madness'.