La secuela está dirigida por David Fincher y con guión de Quentin Tarantino, vinculado así a la continuación del largometraje que escribió y dirigió en solitario hace siete años, en el que un actor venido a menos (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción (Pitt) se cruzaban con la siniestra familia Manson, que perpetró sus crímenes en agosto de 1969.

Ahora la acción se ha trasladado a 1977 -se da entre las ficciones casi el mismo margen de tiempo que ha transcurrido entre los estrenos de las películas-, con una sociedad menos inocente, en la que la época hippie y del amor libre han dado paso a un Los Ángeles más violento.

Booth encadena trabajos como proyeccionista o camarero mientras soluciona con métodos poco ortodoxos los problemas con los bajos fondos en los que se meten personajes de la industria del cine que le contratan.

DiCaprio no aparece en la nueva película -un cameo que habría sido demasiado costoso y complejo según ha explicado el propio Pitt- aunque se le recuerda en varias conversaciones.

Según declaró Pitt a Usa Today en el estreno en Los Ángeles el pasado 16 de noviembre, Tarantino había escrito la historia pero no quería dirigir la película.

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El guion estaba guardado desde hacía nueve meses y Fincher y Pitt buscaban un nuevo proyecto juntos, por lo que al actor, se le ocurrió "de repente" proponérselo, una idea que encantó a todos los involucrados y prosperó.

Fincher, de 64 años, que ya había dirigido a Pitt en tres de sus mejores papeles -'Seven' (1995) 'Fight Club' (1999) y 'The Curious Case of Benjamin Button' (2008)- se recrea aquí en el 'blaxploitation' y en una estética setentera de realismo sucio, pantallas partidas y zooms dramáticos, muy del estilo de Tarantino.

También evocan el estilo del director de 'Pulp Fiction' las escenas de extrema violencia en tono cómico y teatral, especialmente las que protagonizan dos primos filipinos que hablan una mezcla de inglés y tagalo interpretados por Matt Groove y JB Tadena, que protagonizan algunos de los mejores momentos del filme.

El reparto incluye además a Elizabeth Debicki ('The Crown') como la elegante y gélida rubia que hace perder la cabeza al protagonista y que equilibra un poco el exceso de testosterona de una historia que es machista por definición y que debe ser así para retratar el mundo de los setenta en el que se mueve el protagonista.

Scott Caan (hijo del mítico James Caan) como uno de los clientes de Cliff; Carla Gugino ('Watchmen') como su mujer o Peter Weller, como el padre del protagonista, son otros de los rostros que se ven en la película.

Tarantino contó en una sesión de preguntas y respuestas en el AFI Fest en octubre que el personaje de Cliff Both que creó para 'Once Upon a Time in... Hollywood' le encantaba, con su aire "de héroe de novela de bolsillo", y también por cómo lo había interpretado Pitt. La idea de enviarle a otra desventura despertó su curiosidad creativa, que acabó en forma de nuevo guión.

La película se estrenará en exclusiva durante dos semanas en salas IMAX, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre de 2026.